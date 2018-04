Prima reacţie a lui Benjamin Netanyahu, la vizita lui Dăncilă. Ce spune despre mutarea ambasadei

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avut o primă reacţie după ce premierul Viorica Dăncilă a sosit în Israel, pentru o vizită de două zile. Pe contul său de Twitter, premierul israelian a postat o fotografie în care este alături de Dăncilă. Mai mult, acesta salută demersul de a muta ambasada de la Tel Aviv la Israel.

"Prim-ministrul Netanyahu şi-a exprimat aprecierea faţă de aprobarea Guvernului român pentru iniţierea discuţiilor pentru mutarea ambasadei la Ierusalim şi a salutat decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor de susţinere a aceste cauze", se arată pe contul de Twitter al premierului israelian.

Prime Minister Netanyahu expressed appreciation for the Romanian government's approval of a draft decision on initiating the transfer of the Romanian Embassy to Jerusalem and welcomed the statements of the president of the parliament in support of the move.

April 25, 2018

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut, miercuri, o întrevedere cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, care a salutat adoptarea de către Guvernul României a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, informează un comunicat al Executivului.

Potrivit sursei citate, cei doi demnitari au evocat legăturile tradiţionale de prietenie dintre cele două ţări şi au evidenţiat nivelul excelent al relaţiilor bilaterale dintre România şi Statul Israel, bazate pe o tradiţie de 70 de ani. "Premierul român a exprimat satisfacţie pentru interesul acordat de partea israeliană la propunerea părţii române privind încheierea unui parteneriat România - Israel în domeniul noilor tehnologii, care va permite elaborarea de proiecte comune în principalele domenii ale acestuia, respectiv cercetare, sănătate, telemedicină, inovaţie antreprenorială pentru domenii high-tech, şi care va stimula interesul reciproc al comunităţilor de afaceri din cele două ţări", se arată în comunicat.