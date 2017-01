Prima reacţie a jucătorului de tenis român care a fost suspendat pe viaţă pentru meciuri trucate

Tenismanul român Alexandru-Daniel Carpen, care a fost suspendat pe viaţă pentru trucare de partide, a declarat că se gândeşte să atace decizia Tennis Integrity Unit (TIU), subliniind că nu a "vândut, cumpărat sau trântit vreun meci".

"Nu mi se pare corectă decizia şi mă gândesc serios să o atac. E un şoc puternic. Eu nu am vândut, nu am cumpărat, nu am trântit vreun meci. Nu am câştigat vreodată vreun ban de pe urma unui pariu. Am luat legătura cu un alt jucător, să îl întreb ce şi cum. Acolo a început şi acolo s-a terminat toată implicarea mea în lumea asta", a declarat Alexandru Carpen, pentru Digi Sport, citat de agentia News.ro.

Tenismanul român Alexandru-Daniel Carpen a fost suspendat pe viaţă pentru trucare de meciuri. TIU, Tennis Integrity Unit (Corpul de Integritate din Tenis), un organism creat în 2008 de principalele instituţii care guvernează tenisul profesionist, a descoperit că românul de 30 de ani a făcut o propunere de corupere unui alt jucător, al cărui nume nu a fost menţionat, în octombrie 2013. Carpen a recunoscut acuzaţia în 2015, iar ofiţerul TIU care l-a audiat a decis suspendarea pe viaţă a jucătorului.

Supendat provizoriu de al 29 septembrie 2015, Carpen este primul român, dar ultimul nume pe o lungă listă de jucători, foşti jucători, arbitri şi intermediari care au trucat sau au conspirat la aranjarea de meciuri pentru mafia pariurilor. El a fost locul 1.088 ATP în 2007 la simplu şi pe locul 274 la dublu, în august 2015.