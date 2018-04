Prima reacţie a Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus otrăvit, după incident

Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus Serghei Skripal, sustine ca a discutat telefonic cu Iulia Skripal, care i-a transmis ca e in stare buna si ca va fi externata in curand din spital.

Inregistrarea convorbirii telefonice a fost publicata de postul de televiziune Rossiya-1, dar veridicitatea materialului audio nu a fost deocamdata verificata.



Potrivit acestei inregistrari, Viktoria Skripal a informat-o pe Iulia ca planuieste sa vina la Londra dupa ce va obtine viza, iar fiica lui Serghei Skripal a raspuns "nimeni nu-ti va acorda o viza".



"Serghei este bine. Ne recuperam... important este ca am supravietuit si ca nu a fost facut niciun rau ireparabil. Voi fi externata in curand din spital. Totul este in regula", a mai spus Iulia Skripal.



Viktoria Skripal a precizat ca pastreaza legatura cu ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, pentru a obtine un pasaport valid, dar ca autoritatile britanice nu i-au oferit nicio asigurare ca va putea sa o vada pe Iulia Skripal, relateaza ziare.com.

Reamintim că, la 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi au fost atacati cu o substanta neurotoxica, iar Serghei Skripal se afla in stare grava.