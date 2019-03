Prima reacție a firmei implicate în scandalul cu dezinfectanții din spitale

"Testarea produselor se face în laboratoare acreditate din Uniunea Europeană!" Este prima reacţie venită de la reprezentantul uneia dintre firmele implicate în noul scandal privind dezinfectanţii din spitale.

,, Toate, absolut toate testările sunt făcute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeană, nu avem ce să comentăm(...)Probabil că doamna ministru are alte interese(...) Am toate avizele, tot ce trebuie. Ceea ce se întâmplă în România este un haos şi o să punem lucrurile astea la punct.

Eu am mai fost controlată şi după scandalul cu Hexi Pharma, am avut controale peste controale şi mă vedeţi că tot aici sunt, şi eu şi soţul meu. Nu-mi asociaţi firma cu Hexi Pharma! Am dat testări cu sigiliul de la DSP pe ele şi au ieşit la laboratoarele din Germania conforme, numai că la laboratorul de la Iaşi, din România, nu este conform'', a declarat Alina Cruceanu, acționară la una dintre firmele unde au descins mascații.