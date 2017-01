Prima reacţie a Corinei Creţu, după ce pe contul său de Twitter au apărut filme pentru adulţi

Corina Crețu, comisarul european pentru Politică Regională, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că cineva i-a spart contul de Twitter şi că îi este accesat ilegal.

"Contul meu de Twitter a fost spart și accesat ilegal. Va rog să ignorați toate mesajele și like-urile publicate în numele meu, în ultimele 48 de ore. Echipa mea lucrează pentru remedierea urgentă a situației", a scris Corina Creţu, pe Facebook.



Această reacţie a apărut după ce cotidianul România Liberă a publicat, marţi, un articol prin care informa că de pe contul Corinei Creţu au apărut mai multe postări XXX.



Chiar sistemul de operare Windows îi avertizează pe utilizatori, înainte de a deschide linkul, că “următorul conţinut media poate conţine material sensibil”. Nu numai că este sensibil acest conţinut, ci el este pornografic de-a dreptul.



Twitter funcţionează similar cu Facebook, adică în momentul în care o persoană pe care o urmăreşti (i-ai dat “follow”) dă like unei postări, vei putea vedea atât postările proprii ale acesteia, cât şi cele cărora le-a dat like. Astfel, toţi cei 15.200 de urmăritori ai Corinei Creţu de pe reţeaua de socializare au putut viziona filmuleţele pornografice cărora le-a dat like comisarul european, scrie România Liberă.