Prima reacție din USR la noua propunere de comisar european de la PSD

Liderul USR, prezidențiabilul Dan Barna, spune că Viorica Dăncilă vrea un propagandist al lui Liviu Dragnea în Comisia Europeană. Barna consideră că, după primul rateu, cu Rovana Plumb, România nu mai are voie să greșească și să se joace cu imaginea țării.

PSD și Dăncilă vor un propagandist al lui Dragnea în Comisia Europeană

Am avertizat, împreună cu colegii europarlamentari, că după ratarea unei prime nominalizări pentru postul de Comisar european, PSD nu mai are voie să se joace cu imaginea României.

Cu toatea acestea, conducerea PSD a decis să insiste cu deciziile ce pot fi înțelese doar dacă ne uităm la acest partid ca la un grup infracțional organizat, așa cum chiar unul dintre membrii săi ne sugera. Mentalitate de clan și interese meschine de grup.

Am cerut, în repetate rânduri, consultări pe această temă de interes național. Și am cerut tocmai pentru a reuși să spălăm rușinea primei nominalizări. PSD insistă să pretindă că are legimitatea să ia decizii. Nu mai este așa.

Ce il recomandă pe Dan Nica să fie comisar european? Poate găsiți voi un argument pentru că eu nu găsesc. Văd însă un fost propagandist al lui Liviu Dragnea, un fost ministru fără nicio realizare, o soluție de rezervă la o idee proastă.

Mă întreb cum va răspunde dl Nica întrebărilor privind dosarul Microsoft. Faptele s-au prescris, întrebările rămân.

Orice zi în care acest guvern supraviețuiește e o zi pierdută pentru România.