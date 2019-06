Prima reacție din PSD la propunerea lui Iohannis

Președintele Consiliului Național PSD, Mihai Fifor, a declarat că propunerea președintelui Iohanni va fi analizată în ședința de guvern de joi, alături de ALDE și în CPEx al PSD, vineri. Fifor nu a respins categoric propunerea venită de la Cotroceni, însă a subliniat că, punctual, nu s-a discutat despre un pact.

„(Nu a fost o discutie de acest gen (la consultările cu Iohannis - n.r.). Dna premier a spus ca PSD cauta formula pentru aplicarea referendumului, ca PSD a inteleg votul la referendum si am discutat despre parcursul european pe care PSD il are si pe care Guvernul va continua sa il aiba. Punctual despre un pact nu s-a discutat. O astfel de decizie o sa o discutam in forurile de conducere ale PSD, in speta in CEX pe care il vom avea vineri”

Acesta a indicat că subiectul va fi abordat si cu ALDE in sedinta de joi a coalitiei de guvernare.