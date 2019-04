Prima reacție a PSD după refuzul lui Iohannis: Era de așteptat, probabil va fi restructurare

Comisia Iordache, ultimul asalt

Prima reacție din PSD a venit din partea deputatului Florin Iordcahe, Acesta a confirmat faptul că cea mai rapidă și eficientă cale, după refuzul lui Klaus Iohannis de a accepta cele trei nominalizări făcute de premierulu Viorica Dăcnilă, este restructurarea guvernamentală.

"În primul rând trebuia să ia act de demisii și în al doilea rând trebuia să hotărăscă pe conditii de legalitate. Cred ca decizia partidului o vom hotari impreuna si cu colegii de coalitie. Cred ca cea mai rapida solutie in acest moment este solutia restructurarii. In acest fel vom demonstra presedintelui ca avem o majoritate consolidata. Pentru restructurare ne trebuie 233 de voturi. Coalitia are peste 240 de voturi. Presedintele nu va putea decat sa ia act", a declarat Iordache.

"Eram aproape siguri, cam 90%, că va refuza propunerile, era evident din modul în care s-a comportat și până acum. Scopul președintelui este să destabilizeze, în permanență, activitatea guvernamentală" a declarat și președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.

Știre în curs de actualizare.

