Prima reacție a lui Ilie Năstase, după ce a aflat că fosta soție s-a măritat

Ilie Năstase

Fosta soție a lui Ilie Năstase s-a căsătorit în mare secret cu iubitul ei, Cornel. Cei doi s-au unit religios în fața lui Dumnezeu, într-o biserică de religie penticostală.

Ilie Năstase a făcut o declarație după ce fosta soție s-a măritat.

„Eu credeam că a divorțat Brigitte. Am auzit și nu mă prea interesează. Eu să stau de vorbă cu ea? Nu. Nu știu, poate nu vorbește cu mine, vorbește cu altcineva. Pe mine nu mă interesează, eu sunt cu cineva. Nu am nicio problemă, fiecare face ce vrea. Poate era căsătorită și cu mine, și cu celălalt. Pe mine mă interesează problema mea. Suntem fiecare liber să facem ce vrem. Eu nu o cunosc așa bine, că nu am fost împreuna până la capăt. Asta e situația, acum. Nu regret nimic. Eu nu sunt încă căsătorit, dar în curând și eu. La un moment dat, trebuie' a spus celebrul tenismen, la Antena Stars.