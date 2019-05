Prima reacție a lui Gigi Becali, după ce ieri a fost interzis de la vot

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, a reacţionat după ce au fost anunţate rezultatele provizorii de la alegerile europarlamentare 2019.

Gigi Becali a menționat că nu a mers la vot fiindcă nu are ”voie”, însă a ținut să spună că a fost mulțumit de rezultat.

“Nu am fost să votez pentru că nu am voie”, a spus Gigi Becali. Bineînțeles, declarația sa a părut surprinzătoare, inițial, însă la mijloc nu se află un mister neelucidat, ci o sentință în urma căreia Gigi Becali nu are voie să aleagă sau să fie ales, notează cancan.ro.

”Ședința din 04.06.2013, ora: 13:00, la completul: Completul Penal 2

Decizia penala nr.156

I. Respinge, ca neîntemeiate, exceptia privind inadmisibilitatea recursului declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie precum si exceptia neconventionalitatii dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 304/2004, formulate de intimatul inculpat Becali George, prin aparator ales.

II. Admite recursul declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie împotriva sentintei penale nr. 588 din 17 aprilie 2012, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala în dosarul nr. 1912/33/2008.

Caseaza sentinta penala mai sus mentionata si, în rejudecare:

1. Condamna pe inculpatul BECALI GEORGE, , pentru savarsirea a doua infractiuni de dare de mita, prevazute de art. 255 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr. 78/2000, la doua pedepse de cate 3 (trei) ani închisoare.

Condamna pe acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata aflata în legatura cu infractiunile de coruptie prevazute de art. 290 Cod penal raportat la art. 17 al. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

In baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeste pedepsele mai sus mentionate si dispune ca inculpatul Becali George sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

Aplica inculpatului BECALI GEORGE pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, pe durata si în conditiile prevazute de art.71 Cod penal”.

Aceste ultime referiri sunt cele prin care Gigi Becali nu are dreptul să aleagă sau să fie ales, iar prevederile din Codul Penal sunt clare.