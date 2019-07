Prima ședința de guvern condusă de șeful PSD. Ce surprize intră pe ordinea de zi

Viorica Dăncilă va conduce miercuri prima ședință de guvern în calitate de președinte plin al PSD, după alegerea de la congresul din weekend. Nu sunt mari surprize pe ordinea de zi, dar Codul administrativ, OUG 114 sau alte acte normative nocive au venit întotdeauna pe ordinea suplimentară. Dăncilă a anunțat însă că nu se mai atinge de domeniul justiției.

Guvernul se reuneşte miercuri în şedinţă, la ora 16.00, iar pe ordinea de zi sunt înscrise, printre altele, aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului pe anul trecut, aprobarea bugetului pe acest an al Aeroportului Internaţional "Mihail Kogălniceanu" din Constanţa sau aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumul de legătură autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat marți seara că în şedinţa de Guvern de a doua zi va prezenta modul în care va fi efectuată, electronic, poprirea conturilor, această modificare legislativă urmând să făcută începând cu luna iulie.

"Azi am avut pe birou nota de la colegi, ceea ce am cerut, nota pentru a informa mâine, în şedinţă, Guvernul despre modul în care această poprire va deveni electronic efectuată, fără să se mai trezească omul cu sume de bani blocate, plata, pentru ca, după aia, deblocarea să dureze n zile, firma sau persoana fizică. (...) Eu am promis că se va schimba şi mâine în Guvern avem o informare exactă în acest sens. Începând cu luna iulie se face modificarea legislativă. Am făcut deja, este o aplicaţie la ANAF care va ţine legătura cu toate băncile, va comunica efectiv suma de plată (...) ANAF va notifica şi banca va popri exact suma pe care acea persoană sau firmă o are de plătit. O să vedeţi prezentarea în următoarele zile, exact noul mecanism cum va fi aplicat. Adică lumea va fi mulţumită, şi companiile, nu se vor mai crea astfel de blocaje sau abuzuri din partea ANAF", a explicat Teodorovici la un post TV.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Guvern, pe agenda şedinţei de miercuri figurează o ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, un proiect care modifică OUG nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, un proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.

Miniştrii vor mai dezbate şi supune aprobării un proiecte privind suplimentarea sumei aprobate pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş -Turda" - Lot 4, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa'' - SA, bugetul pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ''Radionav'' - SA, indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum de legătură autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69", din judeţul Timiş, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare clădire C4 - Pavilion central - Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi.

Guvernul mai are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului, pe anul 2019, al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea CONPET SA Ploieşti şi desfiinţarea Centrului de Sănătate Ciacova, judeţul Timiş.