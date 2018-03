Prima dovadă a minciunii "poza lui Ghiță": Kovesi nu era în țară!

Ce fotografie a văzut Cristoiu pe telefonul lui Sebastian Ghiță

,,Cu exceptia unei salate de vorbe, pe alocuri amuzanta (suferinta afisata de dl Ghita pentru ca Florian Coldea nu i-a mai aruncat nici macar o privire la ultima intalnire este absolut delicioasa), dar total irelevanta pentru ca e lipsita de dovezi, piesa de rezistenta ar trebui sa fie fotografia care sa dovedeasca prietenia dintre dl Ghita si dna Kovesi'', este de părere Ioana Ene Dogioiu.

,,In momentul actual nu discutam decat despre descrierea unei poze care, teoretic, i-ar fi fost aratata de dl Ghita dlui Cristoiu. Pretinsa poza s-ar afla pe telefonul mobil al dlui Ghita. Deci, in fapt, in acest moment poza nu exista. Exista doar povestea pozei.

Dl Cristoiu s-a declarat convins de ceea ce a vazut, adica, spune domnia sa, o imagine cu butoaie in spate in care dna Kovesi ar aparea alaturi de sotia si socrul lui Sebastian Ghita, o poza din tinerete a sefei DNA, intelegem. Totul foarte vag(...) Daca a vazut ce pretinde ca a vazut, de unde stie dl Cristoiu ca nu i-a fost pus in fata un trucaj? Pe aplicatii ale telefonului mobil, ca sa nu mai vorbim despre softuri profesionale la care dl Ghita sigur are acces, se pot face trucaje de nedetectat cu ochiul liber. De unde stia dl Cristoiu ca aceea era crama lui Ghita? Pentru ca asa i-a zis Ghita?



Dupa ce dl Cristoiu s-a declarat convins, socrul dlui Ghita confirma ca ar fi in poza si spune ca fotografia ar fi fost facuta in noiembrie 2012. Dar aici avem o problema: in momentul respectiv, dna Kovesi nu mai era procuror general, nu era inca procuror sef DNA. Nici macar nu era in Romania. Era la Bruxelles'', susține jurnalista Ioana Ene Dogioiu.

