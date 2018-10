Prima declaraţie a Elenei Udrea din închisoare

Potrivit declarațiilor făcute de avocatul Veronel Rădulescu, care a fost sunat de Elena Udrea din închisoare, aceasta este într-o stare psihică extrem de bună date fiind codiţiile.

„M-a sunat şi acum câteva minute, dar până am ajuns la telefon a închis. Am vorbit vineri seară, discuţia m-a surprins placut, era optimistă, puternică, încrezatoare că lucrurile se rezolvă. E importantă starea fizică şi psihică. Udrea a născut acum două săptămâni şi banuiesc că femeile care ne ascultă ştiu ce înseamnă un moment ca ăsta. Dacă la aceste transformari, traume, mai adăugam şi ca a fost încarcerată şi luată de pe stradă, trebuia să fie cazută. E o femeie puternică şi reuşeşte să treacă peste momenetle astea grele”, a declarat Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea.

Mai mult, apărătorul Elenei Udrea a dezvăluit că Interpolul din Costa Rica a pus în executare mandatul internaţional transmis de autorităţile din România, prin intermediul Ministerului Justiţiei, însă „procedura de extrădare aproape că nici nu este declanşată”, scrie Cancan.

„A fost reţinută, a fost prezentată unui judecător de drepturii şi libertăţi, iar acest magistrat a dispus, aproape în mod automat, reţinerea ei pe 60 de zile, dar abia acum urmează să fie judecată speţa de un judecător propriu-zis, care să o audieze, să o lase să-şi expună argumentele, iar în zilele următoare, cel mult două, se va decide dacă rămâne în arest preventiv”, a mai declarat Rădulescu.

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.