Prezentatoarea Magda Vasiliu îl atenționează pe ministrul Sănătății: Numai mâine nu-i poimâine

Prezentatoarea TV, Magda Vasiliu, îi aduce aminte ministrului Sănătăţii că a promis, recent, că în două săptămâni vine cu un proiect privind debirocratizarea sistemului de sănătate. Termenul, susţine Magda Vasiliu, expiră mâine.

"Numai maine nu i poimaine...si au trecut cele doua saptamani acordate Ministerului Sanatatii pentru un proiect de debirocratizare...astept cumva cu sufletul la gura sa vad cat suflet si mai ales, cata responsabilitate si constiinta au cei responsabili..In aceste zile, doar la Roma sunt zeci de romani veniti cu copiii la tratament. Cei mai multi mi au spus ca sunt la Roma prin mila sau intelegerea angajatorului, pentru ca solutii pentru ei, odata plecati din Romania, nu exista...Nu mai vorbesc de aberatia cu varsta copilului. La 6 ani si 11 luni mama poate sta in concediu cu el, la 7 ani si o zi , nu se mai poate....Sunt aici fundatii care evident ca ajuta DAR PE BANI!! E o afacere si asta, in bunul stil romanesc...stiati ca sunt mame din Timisoara care erau trimise sa cumpere ace de seringa sau Betadina? Si asta nu i nimic...Din pacate , nu cunosc povestile tuturor , dar vreau sa le transmit celor responsabili ca pentru copiii bolnavi de cancer timpul curge altfel si intr o singura directie...Nu vreau valva si nici focuri de paie...Cu siguranta, daca nu aveam sprijinul, indemnurile si luciditatea sotului meu, Cosmin Stoian, nu mi gaseam forta unei expuneri publice, mai ales ca e vorba de copilul meu. Dar el mi a spus, nu o data, ca pot vorbi in numele altor mame care si stapanesc lacrimile pentru a le zambi, cu greu, copiilor lor, bolnavi. Deci, sa se faca joi....", a scris Magda Vasiliu pe Facebook.