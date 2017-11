Preşedintele UDMR Kelemen Hunor rămâne fără Ordinul "Steaua României". Care este motivul

Consiliul de onoare al Ordinului "Steaua Romaniei" a decis, miercuri, sa ii retraga aceasta distinctie liderului UDMR Kelemen Hunor, pentru "nerespectarea zilei de 1 Decembrie", Ziua Nationala a Romaniei.

Intr-o interventie telefonica la o televiziune de ştiri, presedintele Consiliului de onoare al Ordinului, Costin Georgescu, a explicat ca decizia a fost luata ca urmare a mai multor declaratii facute in presa de Kelemen Hunor, inclusiv cea in care liderul UDMR a spus ca maghiarii din Romania nu au ce sarbatori cu ocazia Centenarului, scrie Hotnews.ro.

"Pentru declaratiile domniei sale, pentru nerespectarea zilei de 1 decembrie, care este pentru noi ziua nationala. Sunt mai multe declaratii facute in presa de domnia sa", a spus Georgescu. "Ideea e ca este cea mai inalta decoratie a statului roman, trebuie sa o respecte", a adaugat el.

Georgescu a mentionat ca aceasta decoratie i-a fost conferita lui Hunor "demult, acum vreo 18 ani, pentru merite culturale".

Costin Georgescu a precizat ca acest Consiliu de onoare al Ordinului este format din sapte membri - Ionel Haiduc, Constantin Degeratu, Serban Bradisteanu, Mircea Geoana, Ecaterina Andronescu, Gabriela Firea si el.

Dintre acestia, la sedinta de astazi a lipsit academicianul Ionel Haiduc, din motive de sanatate. "Din cei sase prezenti, au fost cinci voturi pentru retragerea distinctiei si o abtinere", a aratat Georgescu, fara sa poata preciza cine s-a abtinut, intrucat "votul e secret".



Costin Georgescu a explicat ca aceasta hotarare a Consiliului nu este definitiva, decizia finala apartinand sefului statului. "Noi inaintam propunerea noastra presedintelui, care poate sau nu sa decida, prin decret, retragerea" decoratiei "Steaua Romaniei" in cazul lui Kelemen Hunor.

Intr-un interviu acordat, in luna august, cotidianului clujean de limba maghiara Szabadsag, in care a vorbit despre pregatirile pentru Centenarul Marii Uniri din 2018, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca reprezentantii Uniunii si maghiarii nu au ce sarbatori cu ocazia Centenarului si se teme ca, in lipsa realizarilor din ultimii 100 de ani, politicienii romani vor recurge la discursuri nationaliste.

"Romanii trebuie sa accepte ca noi nu vom putea si nici nu vrem sa sarbatorim 2018. Aceasta acceptare ar trebui sa fie parte a intelegerii si respectului reciproc", spus Hunor, vorbind despre colaborarea cu PSD-ALDE, dar si despre Centenarul Marii Unirii.

El a mai anuntat atunci ca UDMR va lansa in 2018 proiectul "O mie de ani in Ardeal, o suta in Romania", prin care sa prezinte contributiile maghiarilor la evoluatia Transilvaniei si a Romaniei.

Kelemen Hunor a primit ordinul "Steaua Romaniei" in grad de Comandor in anul 2000.