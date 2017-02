Preşedintele Moldovei Igor Dodon, atac direct la NATO

Preşedintele moldovean Igor Dodon afirmă că deschiderea unui birou de legătură al NATO la Chişinău ar fi o greşeală.

Liderul de la Chişinău crede că s-ar crea impedimente în negocierile pe tema transnistreană. Această poziţie a fost reafirmată la Chişinău la două zile după ce a fost exprimată la sediul NATO, în prezenţa secretarului adjunct al Alianţei.

Dacă biroul va fi deschis, o să-l închidem, a spus Dodon la o întâlnire cu presa.

El a dezvăluit că a discutat acest subiect şi cu ambasadorul american la Chişinău, potrivit stiriTVR.ro.

"Am avut o întrevedere cu Rose Gottemoeller, Secretarul General adjunct al NATO. Am discutat relațiile dintre Republica Moldova și NATO la etapa actuală. Am expus viziunea mea personală cu privire la deschiderea oficiului NATO la Chișinău, menționînd că o consider inoportună. Oficiul NATO la Chișinău ar face mai dificile negocierile privind soluționarea subiectului transnistrean. [...] De asemenea, am propus semnarea unui acord între NATO și Republica Moldova cu privire la recunoașterea neutralității țării noastre. Poziţia privind NATO vine după ce Dodon a susţinut, potrivit afirmaţiilor postate pe contul său de Facebook, că Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi UE ar putea fi denunţat ca urmare a unui referendum sau a alegerilor parlamentare", a scris Igor Dodon pe contul său de Facebook în umră cu două zile, după întâlnirea cu Rose Gottemoeller, Secretarul General adjunct al NATO .

Guvernul de la Chişinău a anunţat, însă, că va deschide biroul de legătură al NATO, care va fi condus de o lituaniancă.