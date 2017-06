Preşedintele îşi începe vizita în SUA. Klaus Iohannis se întâlneşte marţi cu şeful CIA

Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti cu directorul Agentiei Centrale de Informatii, Mike Pompeo, informeaza Administratia Prezidentiala.

Intalnirea cu directorul CIA va avea loc maine la ora locala 14.30. Inainte de aceasta, seful statului are in program, la ora 10.30, ceremonia depunerii unei coroane de flori la Cimitirul Militar Arlington din Washington, D.C.

Klaus Iohannis a plecat duminica, pentru sase zile, in Statele Unite ale Americii, intr-o vizita in care se va intalni, la Casa Alba, cu omologul sau american Donald Trump. Iohannis este primul lider est-european care va fi primit in SUA de catre Trump.