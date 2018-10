Preşedintele Iohannis, de acord cu noul ministru al Cercetării propus de PSD. A semnat azi decretul

Nicolae Hurduc

Klaus Iohannis nu joacă rolul preşedintelui incomod pentru Guvernul PSD-ALDE, deşi a cerut în repetate rânduri demisia premierului Dăncilă şi a altor miniştri. Preşedintele a semnat azi decretul de numire a lui Nicolae Hurduc în funcția de ministru al Cercetării și Inovării.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 26 octombrie, decretul pentru numirea domnului Nicolae Hurduc în funcția de ministru al Cercetării și Inovării, se arată într-un comunicat de presă al Preşedinţiei.

Nicolae Hurduc este al doilea decan al unei facultăți din Iași, după Tudorel Toader, care ajunge în Guvernul Dăncilă. Hurduc s-a remarcat printr-o serie de afirmaţii halucinante.

Profesorul de chimie de la Iaşi a declarat, într-un interviu din luna septembrie a acestui an că nu acceptă teoria evoluționistă că omul se trage din maimuță și că preferă "o teorie a lumilor paralele, care spune că noi am veni din viitor".

"Mie îmi este foarte greu să cred că omul, un mecanism, o maşinărie atât de complexă, se trage din maimuţă. Eu nu accept aşa o idee oricât de logică pe undeva ar părea această teorie evoluţionistă. Este o teorie a lumilor paralele, care spune că noi am veni din viitor. Mie îmi sună mai interesant această idee, că noi venim dintr-o lume paralelă din viitor", spune Hurduc în interviul pentru Ziarul de Iași.

Apoi, "după uraganul stârnit" prin acest interviu, domnul Hurduc a revenit cu precizări pe 15 septembrie pe pagina domniei sale de Facebook: "Văd că am reușit să stârnesc un adevărat uragan, prin articolele apărute în Ziarul de Iași. Am anticipat multe dintre injuriile care mi-au fost aduse la cunoștință cu forța. In marea lor majoritate nu merită nici un răspuns. Mulți susțin ideea de progres, fără a băga de seamă că se învârt în cerc de zeci de ani buni. Domnilor colegi, Teoria evoluționistă nu poate fi nemuritoare ! Evident că va veni un moment (a și venit de fapt) în care va fi înlocuită de altceva, pentru că în principiu, cunoașterea câștigă teren. Nici o teorie, oricât ar fi de bună, nu poate fi nemuritoare ... Discutăm acum de spații paralele, de brane, de strune, de lucruri absolut necunoscute acum 100 de ani. Sigur că le putem lua în râs, dar viitorul vine peste noi, indiferent dacă suntem de acord sau nu."