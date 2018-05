Președintele CNCD: Orice instituție poate fi instrument politic. Am luat în calcul demisia

Președintele CNCD, Asztalos Csaba, a afirmat, la RFI, că au existat încercări de a folosi instituția ca instrument în lupta politică.

Președintele CNCD dezvăluie că s-a gândit la demisie, dar spune că a decis, totuși, să rămână în funcție. ”Sunt și decizii care ridică semne de întrebare”, recunoaște Asztalos Csaba.

”Sunt declarații politice. Putem să luăm fiecare caz în parte. Hotărârile noastre sunt supuse controlului instanței. Am avut și decizii în care au fost implicați și politicieni din rândul opoziției. Eu nu aș generaliza și nu aș punea această etichetă. În cazul Premierului Dăncilă, în ceea ce privește exprimarea cu autiștii, eu însumi am fost în opinie minoritară și am arătat că se impunea o constatare și cel puțin un avertismest pentru că termenul s-a folosit în sens peiorativ. Avem două, trei, patru decizii care sunt foarte disputate în spațiul public, însă trebuie să privim toate celelalte decizii, care nu sunt atât de dezbătute și în care Consiliul a intervenit și am avut confirmări din partea instanțelor de judecată. În mare parte am reușit să eliminăm. Nu spun că nu sunt una sau două spețe care ar ridica semne de întrebare”, a declarat Asztalos.

Întrebat dacă au existat presiuni, președintele CNCD a răspuns că a fost vorba de ”plângeri”, în sensul de a interpreta o plângere sau alta într-un sens sau altul.