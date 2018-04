Presa internaţională anunţă noul conflict Klaus Iohannis-PSD, via premierul Dăncilă

Întâlnire Dancila si Iohannis

Criza politică din România a ajuns deja în presa internaţională. Agenţiile mari urmăresc situaţia de la Bucureşti şi anunţă că preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dăncilă.

Preşedintele o consideră pe Viorica Dăncilă o "vulnerabilitate", scrie Bloomberg pe site. Agenţia notează că preşedintele nu are puterea să demită premierul, însă este un oficial influent în ţară, care este în conflict cu liderul partidului lui Dăncilă, Liviu Dragnea. În baza Constituţiei, premierul poate fi îndepărtat de la putere numai printr-un vot în Parlament, iar social-democraţii deţin majoritatea, explică Bloomberg, citat de Realitatea TV.



Publicaţia israeliană Jerusalem Post citează agenția Reuters, potrivit căreia decizia lui Klaus Iohannis vine după ce Guvernul a aprobat un memorandum secret, privind mutarea Ambasadei la Ierusalim, fără a se consulta cu liderul de la Cotroceni. Preşedintele are ultimul cuvânt într-o eventuală mutare a ambasadei, iar acesta a avertizat că măsura încalcă legile internaţionale, mai scrie cotidianul.



Ştirea este transmisă şi de Associated Press, care comentează că preşedintele a criticat-o dur pe şefa Guvernului pentru că a plecat într-o vizită în Israel fără autorizaţie. Agenţia americană de presă explică diviziunea puterilor în România. Astfel, preşedintele se ocupă de vizite externe, iar orice deplasări în străinătate ale premierului trebuie să fie autorizate de Cotroceni. Conflictul actual vine la numai o săptămână după ce Iohannis a acuzat-o pe Dăncilă că a întrecut măsura în privinţa mutării Ambasadei în Israel de la Tel Aviv, fără a-l informa.