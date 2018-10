Preotul Constantin Necula, despre referendum: "Am picat între liniile de front, ne urâm pe sponci"

Preotul Constantin Necula, la Sibiu

FOTO: Tribuna

Preotul Constantin Necula le-a vorbit studenţilor marţi seara despre familie şi referendum şi le-a mărturisit celor din sală că a descoperit o formulă matematică, aceea că Familia este mai mare decât Referendumul.

Consilierul de imagine al Mitropoliei Ardealului, preotul Constantin Necula, este convins că românii se urăsc şi că doar credinţa în Dumnezeu îi mai poate uni.

Profesorul de teologie, Constantin Necula, le-a vorbit studenţilor marţi seara despre familie şi, la final, le-a făcut o demonstraţie matematică, găsind, spune el, o formulă prin care să descrie referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie.

"Am descoperit o formulă matematică a zilelor acestora. Vreau să ţineţi cont de ea: F>Rf. Pentru cine are urechi de auzit, să audă, că noi tot noi rămânem. (...) Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu ne poate rupe de Hristos. (...) Biserica oferă prima parte a formulei. Aţi remarcat când a încercat să se strecoare într-o formulă, politică, pentru că este o formulă politică, oricum ai întoarce-o. Nu ar fi fost ăştia, erau ăilalţi, erau mai buni, erau mai răi. Am picat între liniile de front, ca o hârtie de turnesol care ne arată că, de fapt, ţara asta este ruptă de multă vreme şi că ne urâm pe sponci, pe văzute şi pe de-a dreptul de ani buni, dar F e mai mare decât Rf, pentru F are o egalitate, F este egală cu Treimea, cu Dumnezeul în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (...) Noi nu suntem familii, noi suntem unităţi ale dumnezeirii", a declarat Constantin Necula, marţi seara, în Aula Facultăţii de Medicină din Sibiu.

Consilierul de imagine al Mitropolitului Ardealului i-a asigurat pe sutele de studenţi prezenţi la conferinţa sa că dimineaţa, în 8 octombrie, după Referendum, în biserică, preoţii vor spune tot "pace tuturor", indiferent cum au votat la Referendum.

"În biserică tot 'pace tuturor' vom spune, nu vom spune pace ălora care sau n-aţi. Evitaţi mărturiile excesivilor. Vreau să înţelegeţi bine, orientaţi-vă după propria inimă, propria conştiinţă şi mergeţi mai departe, pentru că, slavă Domnului, F este mai mare decât Rf, cum Evanghelia e mult mai mare decât C. (...) E mai mare, mai profundă, e mai aproape de noi", a mai spus Constantin Necula, potrivit Agerpres.

Acesta a explicat, la final, că a folosit o formulă matematică în interiorul unei facultăţi pentru a vorbi despre familie şi nu a pronunţat cuvântul "referendum", ca să nu fie acuzat că face campanie în şcoală.

"Vă mulţumesc că m-aţi ajutat să îmi ţin gura. Am refuzat, ca preot al Bisericii Ortodoxe Române, să transform universitatea într-un spaţiu al propagandei. Voi refuza toată viaţa mea să folosească cineva reverenda mea pe post de halat de partid sau halat de propagandă. Dar în Hristos şi în biserică, lucrurile trebuie spuse. Iar în Hristos şi în biserică mare este taina aceasta, despre femeie şi despre bărbat care devin una pentru că întotdeauna F este mai mare decât Rf. Mulţam", a concluzionat preotul Constantin Necula, la finalul conferinţei despre familie.

Referendumul privind redefinirea familiei va avea loc pe 6 şi 7 octombrie, între orele 7,00 şi 21,00. Întrebarea care le va fi adresată cetăţenilor şi la care aceştia trebuie să răspundă cu "da" sau "nu" va fi: "Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?".