Premiile Pulitzer, zguduite de un scandal sexual

Junot Diaz, preşedintele comitetului ce acordă prestigioasele premii Pulitzer, acuzat de o scriitoare de hărţuire sexuală, a demisionat.

Preşedintele comitetului ce acordă premiile Pulitzer a anunţat că renunţă la această funcţie pe durata unei anchete independente care va cerceta acuzaţiile formulate împotriva lui, informează AFP.



Pe 4 mai, cu ocazia unui salon al literaturii organizat în oraşul australian Sydney, jurnalista şi scriitoarea Zinzi Clemmons l-a chestionat pe Junot Diaz în legătură cu un incident care ar fi avut loc între ei cu şase ani în urmă, potrivit mai multor publicaţii internaţionale.



Într-un mesaj publicat ulterior pe contul ei de Twitter, Zinzi Clemmons a afirmat că Junot Diaz, recompensat în 2008 cu premiul Pulitzer pentru romanul lui de debut "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao", a sărutat-o cu forţa.



"Sunt departe de a fi singura femeie căreia el i-a făcut acest lucru", a relatat Zinzi Clemmons, care, în momentul faptei prezumtive, era studentă la Universitatea Columbia din New York. "Refuz să mai păstrez tăcerea", a adăugat ea.



Joi, comitetul care atribuie premiile Pulitzer a anunţat că a demarat o anchetă independentă care va cerceta aceste acuzaţii şi a precizat că Junot Diaz nu se opune anchetei şi cooperează cu anchetatorii.



Junot Diaz a demisionat din funcţia de preşedinte al Comitetului Pulitzer, ce a fost preluată de Eugene Robinson, jurnalist la The Washington Post, însă va rămâne membru al comitetului.



Ceilalţi membri sunt Stephen Engelberg - editor-şef al ProPublica, Lee C. Bollinger - preşedintele Universităţii Columbia - şi Nancy Barnes - editor la The Houston Chronicle, precizează ediţia online a cotidianului american The New York Times.



După izbucnirea scandalului Weinstein la începutul lunii octombrie 2017, zeci de bărbaţi influenţi din industria de divertisment, universul artistic, din politică şi jurnalism au fost acuzaţi de hărţuire sexuală, agresiune sexuală şi viol.

