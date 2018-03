Premiile Oscar 2018 – Un an fara surprize. Marii favoriti au castigat tot

Premiile Oscar 2018 tocmai s-au incheiat si decernarea statuetelor a avut parte de inca o gala minunata in Los Angeles, patria filmului mondial. Din pacate, in acest an nu am avut parte de surprize in ceea ce priveste castigatorii.

Premiile Oscar 2018 – In noaptea dinspre 4 spre 5 martie a avut loc gala de decernare a premiilor Oscar 2018, insa ca in niciun an, nu au fost mari surprize printre castigatori. Cel putin la categoriile importante cum sunt cele de filmul anului, actor in rol principal, actrita in rol rincipal, dar si actor in rol secundar si actrita in rol secundar, predictiile criticilor s-au adeverit.

Premiile Oscar 2018. Cel mai bun film a fost desemnat "The Shape of Water", de Guillermo del Toro. „The Shape of Water" a condus topul nominalizărilor la Oscarurilor 2018 cu 13 menţiuni, inclusiv la cele mai importante categorii - Cel mai bun film, Cel mai bun regizor şi Cea mai bună actriţă.

Premiile Oscar 2018. The Shape of Water" a fost principalul laureat al celei de a 90-a ediţii a premiilor Academiei americane de film, cu 4 statuete câştigate. Pe locul doi s-a aflat "Dunkirk", cu trei Oscaruri în palmares, în timp ce alte patru filme au plecat cu câte două statuete.

Premiile Oscar 2018. Cea mai bună actriţă în rolul principal: Frances McDormand. Actriţa a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, pentru interpretarea din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal au mai fost nominalizate Sally Hawkins, "The Shape of Water", Margot Robbie, "I, Tonya", Saiorse Ronan, "Lady Bird", Meryl Streep, "The Post".

Acesta este al doilea trofeu Oscar pentru McDormand, din cinci nominalizări.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă i-a revenit Emmei Stone, pentru rolul din "La La Land", de Damien Chazelle.

Premiile Oscar 2018 – Lista completa

Iată care sunt marii câștigători ai serii:

1. Cel mai bun film - The Shape of Water

2. Cea mai bună actriță într-un rol principal - Frances McDormand

3. Cel mai bun actor într-un rol principal - Gary Oldman

4. Cel mai bun regizor - Shape of Water, Guillermo del Toro

5. Cea mai bună actriță într-un rol secundar - Allison Janney (I, Tonya)

6. Cel mai bun actor într-un rol secundar - Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

7. Cel mai bun scenariu original - Get Out

8. Cel mai bun scenariu adaptat - Call me by your name

9. Cel mai bun scurtmetraj live-action - The Silent Child

10. Cel mai bun montaj video - Dunkirk

11. Cel mai bun mixaj de sunet - Dunkirk

12. Cel mai bun montaj de sunet - Dunkirk

13. Cel mai bun design de producție - Shape of Water

14. Cea mai bună coloană sonoră - Shape of Water

15. Cel mai bun film străin - Una mujer fantastica

16. Cea mai bună animație - Coco

17. Cel mai bun cântec - „Remember Me” (Coco)

18. Cel mai bun scurt-metraj animat - Dear Basketball

19. Cel mai bun scurtmetraj documentar - Heaven is a traffic jam on the 405

20. Cele mai bune efecte speciale - Bladerunner: 2049

21. Cea mai bună imagine - Bladerunner: 2049

22.Cel mai bun film documentar - Icarus

23. Cele mai bune costume - Phantom Thread

24. Cel mai bun machiaj și coafură - Darkest Hour

Filmul "Forma apei/ The Shape of Water", scris şi regizat de Guillermo del Toro şi având în distribuţie actori celebri precum Sally Hawkins, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, era lider în topul nominalizărilor la Oscar, cu 13 selecţii.

"The Shape of Water" este marele câştigător al galei Oscar 2018, cu patru trofee, celelalte trei premii Oscar fiind acordate pentru cel mai bun regizor, cea mai bună coloană sonoră (Alexandre Desplat) şi cea mai bună regie artistică (Paul Denham Austerberry, Shane Vieau şi Jeffrey A. Melvin).

La premiul Oscar pentru cel mai bun film au mai fost nominalizate "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, "The Post", de Steven Spielberg, "Get Out", de Jordan Peele, "Darkest Hour", de Joe Wright, "Lady Bird", de Greta Gerwig, "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino, "Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, şi "Dunkirk", de Christopher Nolan.