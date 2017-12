Premierul Tudose EXCLUDE "orice tip de contact" cu FMI pentru un alt împrumut

Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) cu privire la un posibil împrumut.

"Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe această zonă (n.r. - de împrumut)", a spus Tudose, într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3.

El a susţinut că prognoza economică a FMI a început să concorde cu realitatea din România.

"Văd că şi-au mai revenit. Ţineţi minte declaraţiile lor de la jumătatea anului, când au venit cu deficitul de 5%, cu creşterea de 2% şi atunci când i-am întrebat cam ce tratament iau, ca să ştim să evităm noi pastilele acelea, că lor nu le face bine, toată lumea a zis: Ne punem noi cu Fondul Monetar, dar nu cu Fondul în sine, ci cu oamenii de pe aici? Iată că noi am avut dreptate şi văd că şi-au mai revenit şi ei. A început acum prognoza lor să concorde cu realitatea", a afirmat prim-ministrul, conform Agerpres.

Tudose a exclus posibilitatea unei noi crize economice în România.

"Eu văd că stăm foarte bine. (...) În 2008 nu a fost o criză, a fost incompetenţa celor care au condus atunci. (...) Vreţi să avem o atitudine servilă în faţa unor băieţi din ăştia care ne-au cam demonstrat că nu prea se pricep? Haideţi să o avem! Dar eu nu pot să fac asta, dovadă că avem creştere economică, se pare că va fi peste 6 per total an, deficitul sub 3 şi structural şi cash-ul. (...) Dacă era după ei, astă-vară nu mai aveam lefuri, nu mai aveam salarii, închideam mustăria, deficitul 6%, creştere economică aproape deloc. Vai, vine criza! Criza pleacă de la lipsa de încredere în structurile statului", a subliniat Tudose.

Premierul a susţinut că "cineva tot încearcă să genereze crizele respective".