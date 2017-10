Premierul Tudose anunț de ultimă oră despre înlocuirea ministrului de Finanțe Ionuț Mișa

Premierul Mihai Tudose a negat miercuri că ar inteționa sa-l remanieze pe ministrul Finanțelor. "Nu, nu este adevărat, ci dimpotrivă(...)Guvernamental nu, politic nu", a afirmat Mihai Tudose.

De asemenea, președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că Ionuț Mișa este un ministru bun, care va avea rezultate bune.

"Am înțeles că am avut o întâlnire de taină luni seara. Am avut o zi întreagă, vreo 18 ore de discuții pe buget și împreună cu domnul Mișa. N-a fost niciun conflict între noi, sau între premier și dl. Mișa. E un ministru bun care muncește și va avea rezultate bune", a afirmat Dragnea.