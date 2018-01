Premierul Tudose a demisionat:„Tot jocul se mută la Cotroceni. PSD nu mai contează”, spune R. Bogdan

„Liviu Dragnea își aruncă în aer partidul” a comentat jurnalistul Rareș Bogdan, după demisia premierului Mihai Tudose.

„Din momentul ăsta, PSD, nu mai contează. S-a încheiat jocul. Sunteți la mâna președintelui. Ați intrat în cursă, începe spectacolul. Premierul interimar îl numește președintele. S-a încheiat. Băieți, vă prăbușiți! Președintele are un zâmbet larg”, a spus Rareș Bogdan la Realitatea TV.

UPDATE 21.12. Membrii Comitetului Executiv Național al PSD au decis, prin vot, în ședința de luni, 15 ianuarie, retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

Drept urmare, Mihai Tudose va demisiona.

"Nu am dorit să rup partidul. Îmi asum. Mâine dimineață îmi voi depune demisia. (..) Nu regret nimic! (..) Merg la Palatul Victoria să îmi iau lucrurile de acolo’", a spus Tudose la plecarea de la sediul PSD.

Premierul Mihai Tudose a anunțat că Paul Stănescu preia programul de guvernare.

Update Potrivit unor surse, Mihai Tudose ar fi spus că demisionează dacă votul o cere.

Update Gabriela Firea a vorbit în ședință, având un discurs pro Tudose.

Update Potrivit unor surse, în ședință s-a discutat despre cazul pedofilului. Au vorbit atat Carmen Dan, cât și Mihai Tudose. Conform altor surse, Cătălin Rădulescu, deputatul mitraliera, a fost dat afară din ședința CEX, chiar de către Mihai Tudose. Aparatele de bruiaj au fost instalate încă de la începutul ședinței.

Update Premierul Mihai Tudose a afirmat, luni, la sosirea la sediul PSD, pentru sedinta CEx al partidului, ca "Prima zi la Palatul Victoriei este prima din ultimele”.

In ceea ce priveste declaratiile sale de saptamana trecuta, Tudose a declarat ca "Imi mentin foarte clar pozitia ca roman. Nu se poate vorbi de autonomia unei bucati din Romania. Despre asta a fost vorba, nu de spanzurat oameni." Primul ministru afirmase saptamana trecuta, la Romania Tv, vorbind despre rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc, semnata la Cluj-Napoca de cele trei formatiuni politice maghiare (UDMR, PPMT si PCM), ca

"Am transmis ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag. Nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui."

Update Liviu Dragnea: În toată perioada asta nu am ieșit

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, înainte de şedinţa Consiliului Executiv, că în ultimele zile a ascultat multe ieşiri publice şi în şedinţa de la ora 16.00 va vota, ca de obicei cu partidul, fără a preciza dacă asta înseamnă retragerea sprijinului faţă de Guvernul Tudose.

"În toată perioada asta nu am ieşit. Doar am citit scrisori, am urmărit apariţii publice. Voi vorbi la CEx. Am aflat de la Codrin ce trebuie să facem", a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat de posibila retragere a sprijinului faţă de Cabinetul actual, liderul PSD a răspuns: "Nu ştiu".

Chestionat cum va vota dacă totuşi se va ajunge aici, Liviu Dragnea a răspuns scurt: "Ca de obicei, cu partidul"

Update Nicolae Bădălău: Cei care vor forța demisia pemierului să aibă și soluții

Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si-a exprimat luni speranta ca premierul Mihai Tudose va ramane in functie, deoarece nu vede "alta solutie", avertizand ca cei care doresc sa "forteze" demiterea primului ministru "trebuie sa aiba si solutii".

"Acest guvern se va numi si va ramane guvernul PSD", a spus Badalau. Intrebat de ziaristi cine va conduce Guvernul, acesta a raspuns: "Eu sper ca Mihai Tudose, pentru ca nu vad alta solutie". In ceea ce priveste eventuala plecare a ministrului de Interne, Carmen Dan, din Guvern, "asta e mai putin important pentru mine", a mentionat Niculae Badalau. Acesta a avertizat insa ca "cei care vor forta demiterea premierului trebuie sa aiba si solutii", deoarece "oamenii ne-au trimis (la guvernare) pentru a le face o viata mai buna, nu de a ne certa intre noi".

Update Marian Oprișan: Nu am dormit 48 de ore

"N-am dormit de 48 de ore. Partidul social democrat trece printr-o mare încercare (...) Eu cred cu tărie că Guvernul Tudose trebuie să rămână în funcţie", a spus la venire Marius Oprişan, unul dintre susţinătorii făţişi ai lui Mihai Tudose.

"Pentru mine, importantă e stabilitatea scenei politice, importantă e ţara, important e Partidul Social Democrat. PSD trece printr-o mare încercare, să dea Dumnezeu să ne dea mintea moldoveanului cea de pe urmă, mintea românului cea de pe urmă. Cetăţenii au avut încredere în noi şi avem o mare responsabilitate faţă de ei. Trebuie să construim spitale, autostrăzi, să plătim pensii şi salarii, să asigurăm liniştea şi ordinea publică. Eu cred că Guvernul României, condus de Mihai Tudose, trebuie să rămână în funcţie, cred că e nevoie de echilibru şi responsabilitate", a declarat Marian Oprişan.

Update Carmen Dan: Așteptăm decizia partidului

Guvernul este unul politic, iar partidul decide, a declarat luni ministrul Administraţiei şi Internelor, Carmen Dan.



"Aşa cum am spus şi ultima dată, când am discutat despre aceasta, guvernul este un politic, aşteptăm decizia partidului", a spus Carmen Dan înaintea reuniunii Comitetului Executiv al PSD, întrebată "dacă mai e loc de împăcare cu premierul".

Update Codrin Ștefănescu: Vom avea o şedinţă mai furtunoasă ca niciodată. Suntem toţi cu nervii la pământ

Ajuns printre primii la şedinţa CEx, Codrin Ştefănescu a declarat că social-democraţii trebuie să ia o „decizie finală”, chiar dacă va fi nevie să stea toată noaptea la partid. „Nu cred că vom discuta despre demiteri. Vom avea o şedinţă mai furtunoasă ca niciodată. Suntem toţi cu nervii la pământ. (...) Indiferent cât durează această şedinţă, vom ieşi cu o soluţie. Ultimele zile au fost cumplite. În mass media au apărut tot felul de ştiri pe surse, au fost tot felul de declaraţii ale colegilor mei. A curs cu scrisori şi luări de poziţie. Azi e obligatoriu să găsim soluţia finală. Intru cu speranţa că trebuie să ne aducem aminte de zilele în care am fost uniţi”, a declarat Codrin Ştefănescu.

Ce se știa înainte de ședință

Liviu Dragnea riscă tot. Șeful PSD și apropiații săi din partid și din Guvern pregătesc retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose în ședința de urgență de luni, potrivit unor surse Realitatea TV. Retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose înseamnă în linii mari repetarea scenariului Grindeanu, ceea ce echivalează cu o "sinucidere politică", după cum au remarcat mai mulți lideri ai PSD în ultimele două zile.

Dacă social-democraţii ar decide să-l schimbe pe Mihai Tudose, mingea ajunge din nou la preşedintele Klaus Iohannis. Iar şansele ca şeful statului să nominalizeze un al treilea premier de la PSD sunt aproape nule. "Dacă și acest guvern ar cădea, atunci cu siguranță ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD ar mai avea capacitatea să guverneze", a spus recent președintele Iohannis. Liderii social-democrați își aleg taberele înaintea Comitetului Executiv Național, programat luni la ora 16.00.

În interiorul PSD, taberele sunt împărțite între Liviu Dragnea și Mihai Tudose, iar raportul de forțe este aproximativ egal în acest moment. Criticii lui Liviu Dragnea își doresc mai multă independență politică în interiorul partidului și mai puține decizii luate în numele unor interese personale sau subiective.