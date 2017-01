Premierul Theresa May minimalizează efectele deprecierii lirei sterline

Premierul Theresa May, prezentă la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveția), a minimalizat recenta depreciere a lirei sterline, declarând că de la votul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană economia înregistrează o creștere solidă, transmit Bloomberg, Reuters și BBC, citate de Agepres.

Votul din 23 iunie — când alegătorii britanici au votat în favoarea ieșirii țării din Uniunea Europeană — a declanșat turbulențe pe piețele financiare globale, iar lira sterlină s-a depreciat semnificativ, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii 31 de ani în raport cu dolarul. Moneda britanică a înregistrat marți cea mai semnificativă apreciere din octombrie 2008, după ce Theresa May a prezentat într-un discurs cele 12 priorități avute în vedere în contextul părăsirii forului comunitar de către țara sa, declarând că Brexit-ul va semnifica ieșirea Marii Britanii de pe piața unică europeană, punând astfel capăt speculațiilor conform cărora Londra va încerca să obțină un așa-numit 'soft Brexit'.

"În ultimele șase luni am văzut diferite mișcări ale lirei sterline. Dar am văzut de asemenea și date care arată soliditatea economiei britanice", a declarat May, într-un interviu acordat Bloomberg TV, când a fost întrebată dacă se teme că moneda britanică ar putea atinge același nivel cu dolarul.

Prim-ministrul britanic a mai afirmat că vrea să se asigure că firmele de servicii financiare rămân în Londra după Brexit.

Theresa May a insistat că apreciază contribuția băncilor la economia britanică, chiar dacă ele au indicat că își fac bagajele, ca răspuns la Brexit.

''Apreciez serviciile financiare din City of London și vreau să mă asigur că putem păstra serviciile financiare în capitala Marii Britanii. Cred că vom face asta'', a dat asigurări oficialul britanic.

Sunt cele mai calde aprecieri pe care le-a făcut Theresa May în legătură cu sectorul financiar în cele șase luni de când este premier. În trecut, May a avertizat elita globală că excesele sale nu mai pot continua.

Dar, în urma discursului său de marți privind strategia referitoare la Brexit, care include ieșirea completă Marii Britanii de pe piața unică europeană, bancherii au început să-și prezinte planurile de părăsire a Londrei.

Directorul general al băncii americane JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, declara miercuri că ''se pare că vor fi mișcări ale locurilor de muncă mai ample decât a anticipat'', în timp ce șeful HSBC Holdings Plc, Stuart Gulliver, anunța că va muta la Paris personalul care realizează aproximativ 20% din veniturile sale din activitățile de trading, după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Și reprezentanții Lloyds Banking Group Plc ar urma să aleagă orașul german Frankfurt ca bază pentru garantarea relațiilor cu UE.

Industria serviciilor financiare din Marea Britanie plătește anual taxe cuprinse între 60 de miliarde de lire sterline (74 de miliarde de dolari) și 67 de miliarde de lire sterline, Trezoreria urmând să fie puternic afectată dacă bancherii pleacă din Londra.

Londra urmează să lanseze până la finalul lui 2017 un proces de negocieri cu Uniunea Europeană în vederea ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, care ar urma să dureze doi ani.

Partenerii săi europeni au exclus însă începerea oricăror negocieri înainte de invocarea articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, care guvernează modalitatea de ieșire a unei țări membre din UE.