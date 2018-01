Iohannis, după discuțiile cu premierului Japoniei: Am discutat despre un parteneriat strategic

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, marţi, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, în cadrul vizitei oficiale a înaltului demnitar nipon la Bucureşti. După discuțiile cu premierul nipon președintele României Klaus Iohannis i-a mulțumit șefului executivului Japoniei și a anunțat că au fost discutate chestiuni de securitate, afaceri și relații culturale.

”Este prima vizită oficială pe care o întrepinde un prim ministru al Japoniei în istoria relațiilor nopone române. Este un context special. Aniversăm 5 ani de la stabilirea relațiilor noastre. Doresc să vă mulțumesc pentru această vizită care confirmă relația de prietenie dintre țările noastre. Am avut discuții aprofundate, care au arătat că relațiile noastre au atins un nivel de maturitate. Astăzi am fost de acord că împărțim aceleași valori și interese economice scomune”, a declarat șeful statului care a mai apreciat că premierul nipon a adus cu el un număr mare de oameni de afaceri care vor să investească în România.

”Am decis să lansăm demersurile necesare pentru ca în viitorul nu foarte îndepărtat să lansăm un parteneriat strategic și am discutat despre dimensiunea economică a acestui parteneriat strategic. (...) Am abordat în mod aprofundat și colaborarea extinsă dintre UE și Japonmia, despre discuțiile de actualitate din cadrul uniunii, despre relansarea proiectului european și Brexit. Am avut un schimb de opinii în domeniul securității în regiunea Mării Negre și în privința Coreei de Nord. România susține sancțiunile impuse Coreei de Nord. (...) Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru dialogul substanțial și pentru dispoziția pozitivă din timpul discuțiilor noastre”, a mai susținut președintele Iohannis.

Aceasta a fost prima vizită în România a unui prim-ministru al Japoniei şi are loc în contextul celebrării a cinci ani de la convenirea, în 2013, a Parteneriatului Reînnoit dintre România şi Japonia.

De asemenea, vor fi abordate subiecte precum cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeană, inclusiv în contextul Acordului de Parteneriat Economic dintre Japonia şi UE, evoluţiile la nivel regional, cu accent asupra dosarului nord-coreean, respectiv cooperarea româno-japoneză în plan multilateral.

Potrivit AFP, premierul Shinzo Abe întreprinde un turneu diplomatic în Europa Centrală şi de Est, care cuprinde Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Serbia şi România, în contextul în care Japonia încearcă să obţină sprijin pentru politica sa fermă faţă de Coreea de Nord.

Abe, care urmează să aibă întâlniri cu liderii celor şase ţări vizitate, va fi însoţit de reprezentanţii a peste 30 de companii japoneze.

Sursa: Agerpres