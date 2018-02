Premierul Dăncilă, anunț de ultimă oră despre pensii și salarii

Viorica Dancila nu renunta la Valcov

Viorica Vasilica Dăncilă vede totul în roz. Deși mii de oameni se uită cu durere la fluturașii de salariu pe care sunt lefuri chiar și cu 50% mai mici, prim-ministrul spune că așa este corect. În ceea ce privește pensiile, doamna premier afirmă că, ȚINEȚI MINTE ASTA, nu va scădea NICIUNA.

,,Nu putem accepta pentru aceeași muncă( aceeași activitate) să ai salarii diferite. Acesta a fost unul dintre principiile pe care noi le-am avut în vedere și care, într-adevăr, a condus la scăderea unor salarii(...)Începand din martie vom ajunge pentru personalul medical la salariul din 2022 si vom creste salariile in învățământ cu 20 la suta(...) Au fost anumite categorii cărora li s-a facut o nedreptate și prin ordonantele de urgentă am încercat să indreptam aceste nedreptați care au aparut cand am aplicat legislatia de anul trecut și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat'', a declarat premierul Dăncilă.

Şefa guvernului a precizat că are în vedere ca şi în România sănătatea şi educaţia să devină domenii prioritare.

În ceea ce privește pensiile, Viorica Dăncilă le promite oamenilor: „la muncă egală, pensie egală”.