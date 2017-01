Premierul Benjamin Netanyahu, interogat de polițiști cu privire la primirea unor ”cadouri ilegale”

Suspiciuni de corupţie la cel mai înalt nivel în Israel. Premierul Benjamin Netanyahu a fost audiat la domiciliu de către poliţie. Anchetatorii vor să afle dacă politicianul a primit cadouri ilegale de la mai mulţi oameni de afaceri. Netanyahu a respins acuzaţiile şi i-a sfătuit pe adversarii săi politici să nu deschidă încă şampania.

Cel mai puternic om din Israel a răspuns timp de trei ore la întrebările poliţiştilor. Premierul Netanyahu a fost interogat la el acasă, într-un dosar penal în care este suspectat că a primit cadouri de la oameni de afaceri. Şeful Guvernului crede că ancheta face parte dintr-o campanie care urmăreşte distrugerea sa politică.

"Am observat ce scriu ziarele, am observat atmosfera de sărbătoare din platourile de televiziune şi din partidele opoziţiei. Dar am un mesaj pentru ei. Nu deschideţi şampania încă. Am spus-o şi o voi repeta. Nu se va întâmpla nimic", a spus BENJAMIN NETANYAHU.

Prim-ministrul de bucură de sprijinul total al colegilor de partid. Apropiaţii săi nu cred că Netanyahu ar trebui să demisioneze din cauza investigaţiei penale.

Problemele politice de la vârful guvernului vin într-un moment sensibil pentru Israel. Relaţia cu Statele Unite trece prin momente dificile, după ce americanii au refuzat să blocheze o rezoluţie a ONU ce condamna coloniile construite de israelieni pe teritoriul palestinian ocupat.

Presa de la Tel Aviv scrie că Benjamin Netanyahu este vizat şi într-un al doilea dosar. În acesta, este verificată achiziţia de submarine de la o companie germană, care a fost reprezentată chiar de avocatul premierului israelian.