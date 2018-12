Premieră la gala Oscar 2019

Actorul american Kevin Hart va prezenta ediţia de anul viitor, a 91-a, a galei premiilor Oscar, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles, potrivit Reuters.

Starul filmului "Ride Along" (2014), care va prezenta pentru prima dată acest prestigios eveniment, a fost cel care a făcut publică informaţia, pe contul său de pe platforma de socializare online Instagram.

"Sunt atât de fericit pentru că a venit în sfârşit ziua în care voi găzdui Oscarurile", a scris Hart.

"Şi noi suntem", au replicat pe platforma de micro-blogging Twitter reprezentanţii Academy of Motion Picture Arts and Sciences, organizatoarea galei. "Bine ai venit în familie", au mai scris aceştia.

Hart, în vârstă de 39 de ani, care a apărut cel mai recent în filmul din 2017 "Jumanji: Welcome to the Jungle", îi succede vedetei TV Jimmy Kimmel, care a fost gazda show-ului în 2018 şi 2017.

Actorul este unul dintre doar câţiva artişti de culoare care au jucat rolul de gazdă a galei Oscar, în istoria de nouă decenii a evenimentului, alăturându-se lui Chris Rock, Whoopi Goldberg şi Sammy Davis Jr.

În ultimii ani, Academia de film a fost criticată pentru lipsa de diversitate în ceea ce priveşte membrii, dar şi filmele şi starurile nominalizate la Oscar.

Audienţa evenimentului a fost în scădere în ultimii ani, motiv pentru care Academia de film a decis anul acesta să scurteze durata lui cu 30 de minute, la trei ore, şi să înmâneze multe premii pentru categorii tehnice, precum sunetul şi montajul, în pauzele de publicitate.

Anul acesta, gala a înregistrat cea mai slabă audienţă TV din istorie, 26,5 milioane de telespectatori.

