Premieră la gala Globurilor de Aur. O celebră actriță a șocat

Premieră amuzantă la gala Globurilor de Aur! Actriţa Melissa McCarthy, celebră pentru rolurile sale din comedii, a adus 30 de sendvişuri cu şuncă şi brânză la ceremonia de acordare a Globurilor de Aur din acest an pentru a hrăni vedetele rămase flămânde.

Aşa cum se întâmplă adesea la galele cu premii, cina a fost servită în timp ce numeroase celebrităţi se aflau încă pe covorul roşu, pentru a evita crearea unui vacarm suplimentar, aşa că vedeta din "Can You Ever Forgive Me?" s-a decis să ia problema în propriile mâini şi să vină cu o soluţie.



"Le-am înmânat tuturor", a declarat pentru Variety McCarthy, nominalizată la premiul pentru cea mai bună actriţă într-o dramă. "Anul viitor, vin cu hotdogi", a adăugat ea.



Olivia Colman a ţinut să-i mulţumească colegei sale pentru acest gest caritabil în timpul discursului de acceptare a premiului pentru cea mai bună actriţă într-un musical sau comedie, strigând de pe scenă: "Mulţumesc pentru sandvişuri!".



La rândul său, Jessica Chastain a avut cuvinte de laudă pentru iniţiativa lui McCarthy şi s-a declarat curioasă să afle cum a reuşit aceasta să strecoare sendvişurile la gală. "Este o idee bună pentru că atunci când intri în sală cina a fost deja servită şi eşti întotdeauna flămând", a precizat ea.



O imagine cu savuroasele gustări - oferită revistei Variety - pare să indice că acestea ar proveni de la restaurantul Joan's on Third, unde un sendviş similar costă circa 8 dolari.

Sursa