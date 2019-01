Premieră în România. Ce va face o femeie de azi înainte

Constănţeanca Andreea Cristina Pascu, în vârstă de 28 de ani, este prima femeie timonier din flota fluvială a Deltei Dunării şi speră să devină primul comandant femeie al acesteia.

Absolventă a Universităţii Maritime din Constanţa în anul 2013, Cristina Pascu a absolvit examenul de timonier la sfârşitul anului trecut.



"Lucrez pe Dunăre din luna mai a anului 2017. Am făcut stagiul de marinar, apoi am fost marinar şi acum sunt timonier. A fost destul de greu examenul de timonier. Drumurile zilnice făcute la Galaţi sunt şi costisitoare şi obositoare", a spus pentru Cristina Pascu.



Ea şi-a propus să devină prima femeie comandant a unei nave de pasageri din Delta Dunării, însă acest lucru se va putea întâmpla peste patru ani, conform legislaţiei în vigoare.



"Este o plăcere pentru o femeie să ştii că ai atâţia cai putere pe care să-i stăpâneşti. Sunt două motoare de câte 750 de cai putere. Nu sunt greu de strunit. Dacă există plăcere, totul e frumos şi ni se pare simplu", a mai spus Pascu.



Integrarea într-un echipaj de bărbaţi nu a fost dificilă pentru ea. "Membrii echipajului au fost foarte înţelegători cu mine. Nu ştiu dacă a existat ceva greu în această integrare. Nu fac mai multă treabă decât ceilalţi membri. Fiecare se gospodăreşte la vapor, pentru că este o a doua casă a noastră şi trebuie să avem grijă de ea", a menţionat prima femeie timonier din flota fluvială a Deltei.



De altfel, şi comandantul navei pe care lucrează, George Ninof, a confirmat integrarea în echipaj a colegei lui. "Cred că îi este un pic mai greu, ţinând cont că este femeie, dar a dovedit că ce face un bărbat poate să facă şi ea", a menţionat Ninof.



Comandantul instructor al societăţii în cadrul căreia lucrează, Nicolae Giurgiuveanu, s-a declarat la rândul lui surprins că o femeie a reuşit să se integreze atât de bine în echipaj.



"Este prima femeie pe care am instruit-o de când sunt comandant şi am ambiţia să o văd peste patru ani comandant. La examenul de timonier, spre bucuria noastră, a fost printre primii, iar din punctul de vedere al meseriei în care a promovat, pot spune că am încredere să conducă nava chiar mai mult decât în unii bărbaţi care sunt timonieri", a afirmat Giurgiuveanu.

