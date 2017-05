Premieră în Israel! A fost numită prima femeie judecător care poate declara sharia

Hana Khatib, o avocată palestiniană din orașul israelian Tamra, a devenit Qadi - judecător în sistemul instanțelor musulmane, care se ocupă de legea comunității. Evenimentul a fost marcat de o ceremonie ce a avut loc la reședința prezidențială din Ierusalim.

Luni, în Israel, a fost investită prima judecătoare din cadrul sistemului judiciar religios musulman. Khatib este prima femeie care prezidează în orice instanță religioasă din statul evreu.

„Această numire și succesul meu în atingerea ei este o reușită a sistemului juridic și a femeilor”, a spus aceasta după ceremonie.

Președintele israelian, Reuven Rivlin, care a găzduit ceremonia de investire, a declarat că speră că numirea va fi un prim pas și ea va fi urmată și de alte instanțe, inclusiv cele evreiești.

Președintele Curții Sharia Islamice din Israel Sheikh Abdel al-Hakim Samara, a salutat numirea, spunând că este „prima dintr-o serie” de femei care se vor alătura curților religioase.

În Israel, dreptul familiei - divorțul, căsătoria etc. - intră sub jurisdicția instanțelor religioase și există sisteme separate pentru diferitele comunități religioase ale țării, informează The Tribune.