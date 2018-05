Premieră! Daune morale pentru un motociclist din Capitală. Accident cauzat de o denivelare de asfalt

Un bucurestean care a pierdut controlul motocicletei, dupa ce a trecut peste o denivelare din asfaltul Bulevardului Eroilor si si-a fracturat piciorul in cadere, trebuie sa primeasca daune morale de 1.000 de euro din partea Administratiei Strazilor. Motivul: institutia publica nu a reparat strada si nu a semnalizat un posibil pericol.

Decizia in premiera a fost luata de Judecatoria Sectorului 5, pe 23 februarie, dupa aproape trei ani de procese. Luna aceasta, Administratia Strazilor a declarat apel, iar cazul s-a mutat la Tribunalul Bucuresti. Prezentarea acestui caz este facuta din motivarea deciziei Judecatoriei Sectorului 5.



Totul a inceput pe 18 august 2013, in jurul orei 20:30, atunci cand Marius P. isi conducea motocicleta pe bulevardul Eroilor Sanitari, din Bucuresti. La un moment dat, motocicleta a rulat peste o denivelare aflata in carosabil si a intrat in voblaj - trepidatii ale rotii din fata. In acel moment, barbatul a pierdut controlul ghidonului, iar motocicleta a alunecat intr-o parte.



In cadere, vehiculul a presat piciorul stang, fapt care a determinat ruperea acestuia. A urmat apoi o interventie chirurgicala, finalizata cu un repaus obligatoriu de 6 saptamani de la operatie, scrie ziare.com.