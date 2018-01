Pregătiri pentru marele cutremur

Fiecare judeţ din România va avea, până la sfârşitul acestui an, câte două containere de căutare-salvare în caz de cutremur, a anunţat marţi, la Piteşti, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

"Cel puţin pentru partea de căutare-salvare urbană, anul trecut am încheiat dotarea fiecărui judeţ cu câte un container de căutare-salvare, iar în acest an se achiziţionează al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfârşitul acestui an, fiecare judeţ va avea două containere de căutare-salvare cu toate echipamentele, ceea ce înseamnă că, în jurul fiecărui container, se dezvoltă o echipă de căutare-salvare de intervenţie pe partea de clădiri prăbuşite şi alte situaţii care necesită echipamentele respective", a declarat dr. Arafat.



În opinia sa, prin dotarea fiecărui judeţ cu câte două containere de căutare-salvare se va asigura necesarul pentru acest tip de intervenţii.



"Deci, dacă comparăm, acum un an nu aveam nimic, anul trecut aveam unul în fiecare judeţ, anul acesta vom ajunge la două în fiecare judeţ, ceea ce noi considerăm că este o cifră corectă, nu mai trebuie să mergem mai departe pe acest tip de dotare", a precizat coordonatorul DSU.



În context, Raed Arafat a subliniat că momentul producerii unui cutremur nu poate fi prezis, dar autorităţile au datoria să fie pregătite în caz de nevoie.



"Oficial, nu ştim când va fi un cutremur. Eu sper să fie cât mai târziu sau să nu fie deloc. Noi avem obligaţia să ne pregătim. Dacă ne vede lumea că ne pregătim, că facem anumite exerciţii, asta nu înseamnă că mâine va fi un cutremur. Noi avem rolul să pregătim populaţia şi instituţiile. Când va fi un cutremur? Dacă eu aş afla acum, cred că aş primi premiul Nobel. E foarte greu să prezici aceste lucruri acum", a spus coordonatorul DSU.