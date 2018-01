Pregătești botezul micuțului tău? Vezi care sunt tendințele anului 2018! (P)

FOTO EXPLICATIE: Botez Ad Jubile

Botezul este prima petrecerea a copilului tău și unul dintre cele mai importante evenimente pentru tine ca părinte. Acesta reunește cu siguranță momente de care îți vei aminti cu drag și emotie peste ani și ani.

Asadar, pentru un eveniment desavarsit echipa Jubile The Ballroom iti impartaseste din experienta sa care sunt aspectele de care ar trebui sa tii cont.

Pentru 2018, ultimele tendinte sunt ca fetitele sa fie imbracate in rochite diafane, pentru mici printese, iar baieteii sa fie si ei micuti printi, in costumase elegante si stilate. Cei care fac hainute pentru copii au gasit modalitatea ca aceste hainute, desi impresionante, sa fie in acelasi timp si comode pentru cei mici...asadar nu ar trebui sa iti faci griji pentru acest aspect.

Daca iti doresti o petrecere speciala pentru puiul tau, Jubile iti recomanda sa alegi o tematica pentru eveniment. Pot fi mici detalii si elemente de efect sau, daca timpul si bugetul iti permit, un intreg concept. Tine cont ca este o petrecere pentru copii, alege o tema potrivita celor mici. Poti alege de la teme indragite din povesti sau desene animate sau poti alege o gama de culori care sa predomine si in jurul carora sa alegi accesoriile si decoratiunile.

Pentru o petrecere memorabilia, iti recomandam si alte elemente si momente speciale. Daca printre invitați vei avea un număr mare de copii, iar bugetul îți permite, îți recomandăm să iei în considerare contractarea unor animatori care să se ocupe de cei mai mici invitați. Poți de asemenea să închiriezi câteva jucării gonflabile unde cei mici să se distreze. Astfel ei nu se vor plictisi repede și părinții lor se vor putea bucura de petrecere. Nu uita și de programul ursitoarelor, pentru un moment magic, emoționant.

Si pentru ca toata lumea iubeste dulciurile, iar conceptul de Candy Bar este unul dintre principalele punctele de atractie la orice eveniment, Jubile iti recomanda sa alegi pentru petrecerea de botez un candy bar in tematica. Centrul de evenimente iti ofera posibilitatea sa-ti personalizi candy bar-ul dupa cum iti doresti. Cupcakes, lollipops, candy-pops si alte sortimente dulci si delicoase sunt pregatite in laboratorul propriu din ingrediente de cea mai buna calitate. O adevarata incantare visuala si gustativa, care ii va cuceri pe invitati si-i va purta intr-o calatorie presarata cu mici minuni parfumate cu vanilie, multe fructe, ciocolata fina si creme aromate.

Nu rata oferta speciala pentru Botez la Jubile valabila pentru perioada ianuarie-martie 2018. Grabeste-te sa semnezi un contract pentru aceasta perioada si beneficiezi de oferta de 45 euro de persoana. In plus, nu trebuie sa iti mai faci griji pentru numarul confirmarilor, pentru ca oferta Jubile este valabila pentru un minim de 40 de persoane. Si, nu uita: ai si un delicios candy bar din partea casei.

Traieste si tu experienta Jubile The Ballroom!

Consulta intreaga oferta si meniul aici.