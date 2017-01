Preferaţii lui Dumnezeu. Trei zodii care au parte de protecţie divină în 2017

Preferaţii lui Dumnezeu. Trei zodii care au parte de protecţie divină

Dumnezeu are aleşii săi. Sunt oameni înzestraţi cu puteri deosebite şi care beneficiază de protecţia divină. Ei au fost trimişi pe pământ cu misiuni speciale şi sunt destul de uşor de recunoscut, mai ales că sunt născuţi cu precădere în câteva zodii.

Iată care sunt astrele care guvernează viaţă preferaţilor lui Dumnezeu:



Peşti



Peştii sunt sensibili, empatici şi dispuşi să se sacrifice pentru binele celorlalţi, calităţi care îi transformă în mijlocitori ai divinităţii pe pământ. Dumnezeu l-a ales că să îi răspândească pe pământ cuvântul şi să le arate celorlalţi că nu sunt singuri, ci că o putere superioară veghează din ceruri asupra lor. Tocmai datorită protecţiei divine de care beneficiază, va depăşi toate obstacolele care îi ies în cale în viaţă.



Leu



Leul a fost trimis pe pământ că un conducător suprem al semnelor zodiacale. A primit harul de a guverna lumea, iar Dumnezeu îi da forţă şi îi însoţeşte paşii în fiecare clipă. Este o fire generoasă şi nu se teme de nimic. Oamenii sunt atraşi de el că un magnet, are o mulţime de admiratori. Are un orgoliu destul de mare şi îi place să fie invidiat tocmai pentru strălucirea de sorginte divină pe care o emană.



Capricorn



Cel mai inteligent nativ al zodiacului nu putea fi decât unul ales de Dumnezeu. Capricornul este un om muncitor, dar şi norocos în acelaşi timp. Reuşeşte să dobândească o putere aproape nemărginită în această lume, nu se lasă învins, are o ambiţie aproape ieşită din comun şi doboară obstacole care pentru alţii sunt de netrecut. Succesul este o constanţa a vieţii acestui nativ.