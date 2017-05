Președintele PNL Constanța, controverse și suspiciuni de fraudă a bugetului de stat

Blestemul care a cazut peste constanteni de a nu avea alternanta la conducerea orasului pare sa nu se mai ridice, nici chiar dupa spargerea gastii lui Radu Mazare. Asta deoarece de 20 de ani o gasca transpartinica face milioane si milioane din influenta pe care o manifesta in plan politic si, daca se poate, direct din bugetul public, scrie Caplimpede.

Faptul ca PSD si PNL merg mana in mana este deovedit chiar si dupa spargerea USL de modul in care liberalii au inteles sa reformeze organizatia municipala Contanta. Din aprilie, filiala municipala a PNL este condusa de omul de afaceri, George Muhscina (46 de ani), venit in curtea liberalilor de doar un an. In urma unor alegeri controversate, dar sprijinit puternic de presedintele organizatiei judetene a PNL Constanta, Gheorghe Dragomir, Muhscina a fost ales cu 301 de voturi dintr-un total de 316 valabil exprimate.

Potrivit sursei citate, ascensiunea meteorica a lui Muhscina poate fi pusa pe seama prietenei vechi si stranse cu Gheorghe Dragomir, dar si faptului ca „a imprumutat cand trebuia, pe cine trebuia, pentru treaba imobiliara in zona in care trebuie, potrivit presei locale care anunta dezvaluiri noi despre omul de afaceri.

Potrivit informatiilor si documentelor consultate de caplimpede.ro, problemele lui Muhscina nu se opresc la afacerile imobiliare in care este implicat ci este actionar majoritar cu 53,33% si administrator in compania Plasty Prod. Firma Plasty Prod are clienti de renume pentru care nu conteaza practicile comerciale ale afaceristului politician, cele mai cunoscute fiind Petrom, OMV, Orange, Vodafone, JTI, PhilipMorris, MegaImage, Kaufland, Banca Transilvania, BCR.

Muhscina este suspectat ca a fraudat bugetul de stat prin cel putin doua contracte incheiate in 2014. Cele doua firme cu care Plasty prod a incheiat respectivele contracte sunt Energo Drobeta SA si Concelex SRL, cercetate deja de DNA si verificate de Curtea de Conturi pentru o serie de infractiuni de fraudare a bugetului de stat.

Sursa citată susține că este vorba, practic, de doua contracte in oglinda, prestatorul real al lucrarilor fiind integral Concelex, iar beneficiarul final Energo Drobeta. Drept urmare, exista suspiciunea ca Plasty Prod a fost doar compania prin care s-au plimbat cele 1,2 milioane de euro intre cele doua societati amintite. Una din sursele caplimpede.ro merge mai departe cu suspiciunile: avand in vedere ca toate anexele, devizele, situatiile de lucrari, platile efectuate sunt aceleasi pentru ambele contracte, „poate fi suspectata o eventuala spalare de bani.”