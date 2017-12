Președintele Iranului, prima reacție după protestele de amploare. Mesaj surprinzător

Noi proteste antiguvernamentale au avut loc în Iran pentru a treia zi consecutiv, sâmbătă, cea mai amplă mișcare contestatară la adresa regimului de la Teheran din 2009 și până în prezent. Peste noapte, manifestațiile au căpătat accente dramatice: cel puțin doi oameni ar fi fost uciși. În acest timp, autoritățile au trecut la amenințări și au organizat contramanifestații.

Această declaraţie raportată de televiziunea de stat a fost făcută după trei zile de violenţe care au lovit Teheranul şi numeroase oraşe din provincie, unde manifestanţii au criticat puterea şi dificultăţile economice.



"A critica este complet diferit de utilizarea violenţei şi distrugerea bunurilor publice. Întâmpinăm pozitiv criticile", a declarat Hassan Rohani în cursul unei şedinţe de guvern, potrivit televiziunii de stat.



"Trebuie chiar să creăm condiţiile pentru critică, proteste legale, inclusiv manifestaţii şi adunări legale", a mai spus şeful statului. "Este dreptul poporului", a subliniat el.



"Poporul este complet liber să îşi exprime criticile (...), trebuie să fim atenţi ca aceste critici (...) să permită îmbunătăţirea situaţiei ţării şi a vieţii oamenilor", a continuat Rohani.

Un nou val de demonstrații împotriva regimului de la Teheran a avut loc în werkend, spre îngrijorarea guvernului, care a decis să închidă școlile și să oprească trenurile pentru ultima zi din an, potrivit Jerusalem Post.

Doi protestatari au murit în timpul nopții de sâmbătă spre duminică în orașul Dorud, potrivit agenției semioficiale Mehr. BBC scrie că cei doi ar fi fost împușcați, dar circumstanțele nu sunt clare deocamdată.

În Abhar, demonstranții au incendiat bannere cu porttretul liderului suprem.

În Arak, protestatarii ar fi incendiat un sediu al miliției proguvernamentale Basj.

Gardienii Revoluției au avertizat protestatarii că vor simți ”pumnul de fier” al țării, dacă vor continua manifestațiile.

Potrivit mai multor surse, oficialii au blocat parțial accesul la Internet.

Imaginile care au apărut pe rețelele de socializare surprind mulțimi de oameni, mulți dintre ei studenți, care strigă lozinci împotriva Liderului Suprem: ”Moarte lui Khamenei!”.

Ținta nemulțumirilor este însă și președintele moderat al țării, Hassan Rouhani.

Demonstrațiile au început joi, în Mashhad, al doilea oraș al țării și s-au extins apoi în mai multe orașe.

Printre cauzele indicate se află nivelul scăzut de trai, șomajul, corupția oficialilor și o creștere a prețurilor la produsele de bază - ouă, carne de pui, etc.

Informațiile postate pe rețelele sociale precizează că unii protestatari au strigat împotriva implicării Iranului în confloictele din Orientul Mijlociu: ”Nu Gaza, nu Liban, sufletul meu pentru Iran” sau ”Plecați din Siria, gândiți-vă și la noi”.

#BreakingNews Dec 30 - #Kermanshah , #Iran People chanting "Not Gaza, Not Lebanon, My life for Iran" #IranProtests #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/UBRKWnt0Ds

Autoritățile au avertizat cetățenii să nu participe la proteste neautorizate și au mobilizat rapid susținători ai guvernului.

O serie de contramanifestații au avut loc sâmbătă în sute de orașe din Iran, mii de oameni ieșind pentru a-și arăta susținerea pentru regim.

People of #Tehran who are protesting corrupted Shia clerics and Islamic regime authorities tear down picture of #Khamenei , dictator Supreme Leader of Islamic regime. #IranProtests pic.twitter.com/fyFjtg1URH