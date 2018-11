Președintele Comisiei juridice din Senat, atac la Tudorel Toader

Ministrul Justiției Robert Cazanciuc

FOTO: gazetadecluj.ro

Președintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a declarat că nu ar fi fost nevoie de OUG 92 care „a bulversat sistemul”, dacă ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar fi participat la dezbaterile pe Legile justiției.

„Ordonanța 90, din păcate CSM-ul nu a înțeles soluția aleasă de noi în Parlament și votată în final. Ordonanța 92 nu era necesară dacă dl Toader era prezent în Parlament și am fi discutat lucruri care sunt puse în ordonanță acum, unele chiar contrar deciziei politice din comisia specială. Am să vă dau un singur exemplu, noi am decis politic, comisia specială, să protejăm drepturile fundamentale cu un complet de 3 judecători la căile de atac, și nu de doi (judecători - n.r.). Ordonanța vine cu o soluție care ce face? Bulversează sistemul, avem complete de 3, avem complete de 2, pe aceeași speță și ne opune nouă, deciziei politice, incapacitatea administrativă a ministerului și a CSM-ului. Așa ceva nu este admisibil”, a declarat, marți, senatorul PSD Robert Cazanciuc, în dezbaterile din comisia specială pentru legile justiției pe tema OUG 92 și OUG 92.

Cazanciuc, lider al Comisiei juridice din Senat, a adăugat că ordonanțele de urgență sunt o soluție doar când ai un blocaj.

„Spunea și dl Marton Arpad (deputat UDMR - n.r.) și dl Cupșa (Ioan Cupșa, deputat PNL - n.r.), OUG este o soluție când ai un blocaj, dar nu este o soluție când ai la îndemână dezbaterea politică și slavă Domnului, am avut dezbatere în comisie. Până la urmă, poate tot răul este spre bine. Poate prin dialog între grupurile parlamentare aici găsim soluții mai bune decât am găsit prima dată pentru legile justiției”, a menționat senatorul PSD.

Comisia specială pentru legile justiției a început, marți, dezbaterile generale pe legea de aprobare a OUG 90/2018 privind secția de investigare a infracțiunilor din justiție, precum și pe legea de aprobare a OUG 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.