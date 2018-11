Președintele CNCD intervine în scandalul momentului

Președintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, a anunțat, deja, că Iohannis trebuie să răspundă urgent la acuzațiile lui Ilan Laufer.

Ilan Laufer a acuzat că refuzul președintelui Klaus Iohannis de a îl numi la Ministerul Dezvoltării este un act antisemit, anunțând că va face plângere împotriva acestuia la CNCD.

”Aceste acuzații sunt extrem de grave, e un subiect cu care nu putem să ne jucăm în nicio societate. Dacă primim o plângere, așa cum a spus că va face Ilan Laufer, vom demara o anchetă. Din ce știu eu, el a mai fost numit de președintele Iohannis în Guvern. Etichetarea de nazist a domnului Iohannis, noi am mai avut plângeri că a condus o organizație urmașă a nazismului și am constatat că lucrurile nu stau așa. Am avut 3 dosare cu acest obiect. Deja Laufer a emis un mesaj public, acum domnul președinte trebuie să răstoarne această deducție venind și spunând de ce l-a refuzat pe domnul Laufer.”, a declarat Csaba Asztalos, președintele CNCD, la Digi 24.