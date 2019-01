Președintele ALDE s-a cinstit de ziua lui cu doi peneliști de vârf

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a oferit ”un pahar de șampanie” liderilor ALDE cu ocazia zilei sale onomastice. Pe lângă liderii ALDE, la eveniment au fost prezenți și senatorii PNL, Alina Gorghiu și Daniel Fenechiu. Cei doi au o relație bună cu Tăriceanu, în ciuda adversităților politice.

Ziua sa a fost pe 14 ianuarie, dar cum Tăriceanu a fost în concediu, odată revenit și-a invitat liderii partidului, dar și politicieni cu care are o relație bună la un eveniment care a avut loc la restaurantul ”Diesel”, din Capitală.

Senatorul Daniel Fenechiu confirmă prezența la eveniment, însă precizează că nu are nicio intenție să plece la ALDE. ”Am fost invitat, alături de doamna Gorghiu la acest eveniment, în virtutea relației bune pe care o avem cu domnul Tăriceanu. Am prieteni în toate partidele politice, nu doar în PNL. Nici nu se pune problema ca noi doi să plecăm la ALDE. Am fost și voi rămâne în echipa președintelui Klaus Iohannis”, a declarat Daniel Fenechiu, pentru Stiripesurse.ro