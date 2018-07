Președintele a cerut Parlamentului să reanalizeze legile justiției, în sesiunea din toamnă

Klaus Iohannis, la Ambasada SUA: încă un ATAC DEVASTATOR la adresa Puterii / Foto: Inquam Photos / George Calin

Președintele Klaus Iohannis a solicitat "în mod expres" Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea parlamentară să reintroducă legile justiţiei în circuitul parlamentar şi să le corecteze, aşa cum au cerut cei avizaţi.

"În ceea ce priveşte demersurile făcute de mine, reamintesc că am cerut repetat reanalizarea legilor, am sesizat Curtea Constituţională şi Comisia de la Veneţia. După finalizarea tuturor procedurilor, preşedintele este cel care trebuie să promulge legea. În acest moment, în privinţa Legii 304, legea care priveşte organizarea judiciară, am epuizat, din păcate, toate căile constituţionale şi prin urmare sunt obligat de Constituţie să promulg această lege. Asta nu înseamnă că parcursul acestei legi s-a finalizat. Nici vorbă. În virtutea atribuţiilor fundamentale pe care mi le oferă Constituţia, solicit Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea parlamentară să reintroducă aceste legi în circuitul parlamentar şi să le corecteze aşa cum solicită cei avizaţi”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a subliniat că acest lucru este absolut necesar şi este imposibil să se meargă mai departe cu promulgarea unei legi care a fost contestată în toate modurile şi care conţine prevederi neclare, lipsite de coerenţă şi care afectează funcţionarea sistemului judiciar.

"Este absolut necesar asta, este imposibil să se meargă mai departe cu o lege care a fost contestată în multiple feluri. Această lege ridică multe probleme pe fond şi conţine dispoziţii neclare, lipsite de coerenţă, care pot afecta buna funcţionare a sistemului de justiţie”, a spus Iohannis.