Praful de stele, unic în lume, creat în laboratoarele Universităţii "Alexandru Ioan-Cuza" din Iaşi

Cercetătorii români de la Facultatea de Fizică a Universităţii "Alexandru Ioan-Cuza" din Iaşi produc, săptămânal, praf interstelar, care este aproape identic cu materia organică din carbon care există împrăştiată prin Univers.

Conducătorul acestui studiu, lect. dr. Ionuţ Topală, precizează că acest material poate permite cercetătorilor să studieze cu alţi ochi evoluţia materiei cosmice. Pentru că aceasta nu poate fi observată în mod direct în spaţiu, singura modalitate este de a crea analogi artificiali, arată un comunicat al Universităţii „Alexandru Ioan-Cuza” din Iaşi.

Reuşita oamenilor de ştiinţă ieşeni reprezintă două premiere mondiale: metoda de producere a prafului şi structura „pufoasă” şi dezordonată a prafului, aşa cum ar arăta acesta în cosmos.

Echipa a descris reuşita în numărul din decembrie al unei reviste de specialitate renumite: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Până acum, laboratoarele din alte colţuri ale lumii au creat praf stelar la temperaturi foarte înalte sau presiuni foarte scăzute, iar substanţa creată are o structură ordonată.

În acest demers, echipa a creat „fulgi” de praf în condiţii de presiune şi temperatură obişnuite, care pe deasupra au o structură tridimensională haotică, precum analogii lor naturali din mediile lipsite de gravitaţie.

„Procedeul prin care am ajuns la acest rezultat este o noutate absolută”, a declarat lect. dr. Valentin Pohoaţă, unul dintre membrii echipei de cercetare. „Practic, plecăm de la două gaze obişnuite, butan şi heliu, care introduse într-o regiune de câmp electric foarte intens, formează o plasmă. Acest mediu funcţionează ca o foarfecă ce taie moleculele de gaz în bucăţi. Când fragmentele se recombină, apar aceste particule de praf şi o parte din moleculele-mamă de butan se transformă în solid”, a adăugat cercetătorul.

