Poza virală de la mitingul PSD. De ce plânge fata din imagine?

Fata care plânge la mitingul PSD

FOTO: Seb Mih/Facebook

O imagine cu o tânără aflată la mitingul PSD, care pare că plânge în vreme ce fotografiază mulțimea, s-a viralizat pe rețelele sociale.

Fotografia a fost postată pe Facebook de un alt fotograf aflat la miting, Seb Mih. Identitatea tinerei nu este însă cunoscută. Nici motivul pentru care plânge nu este clar.

”tipa era vizibil traumatizata. trageam in rafala si mi.a aparut in cadru. am strigat.o s.o intreb ce s.a intamplat insa nu m.a auzit si parea grabita. a inceput sa traga si se indrepta catre multimea de ghiolbani. dupa aia am mai auzit relatari cum ca toparlanii agresau fete. truth be told, de mine nu s.a luat nimeni, ca.s urat si am 103 kile”, a scris pe Facebook autorul fotografiei.