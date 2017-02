Povestea tulburătoare a femeii însărcinate de 17 luni. De ce nu poate naște. Medicii nu au cuvinte

O femeie din Hunan, China, sustine ca este insarcinata de 17 luni. Medicii sunt sceptici in privinta veridicitatii faptelor.

Wang Shi, o femeie din orasul Tianping, a ramas insarcinata in luna februarie a anului trecut, scrie news.sina.com.cn. Cand cele noua luni au trecut, femeia a aflat ca fatul nu s-a devoltat suficient, asa ca mai trebuie sa astepte.

A tot asteptat, dar dupa fiecare saptamana trecuta, vestile au fost asemanatoare. Au trecut, in total, 17 luni de asteptare.

Presa chineza sustine acum ca sarcina lui Wang aduce tara din nou in Cartea Recordurilor. Potrivit statisticilor, cea mai lunga sarcina apartine unei femei din SUA - 375 de zile, in conditiile in care o sarcina normala ar dura in jur de 280.

Sarcina lui Wang a ajuns deja la peste 500 de zile. Exista insa o problema. Cartea Recordurilor nu a documentat acest caz. De fapt, medicii cred ca faptele prezentate sunt cel mai probabil false.

Un doctor citat de Changsha Evening News spune ca i-a recomandat lui Wang o ecografie, dar aceasta a refuzat sa o faca.