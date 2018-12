Povestea terifiantă a femeii care vrea să aibă cel mai mare posterior din lume. Familia, devastată!

La 24 de ani, modelul Natasha Crown, din Gothenburg, Suedia, vrea să devină posesoarea celui mai mare posterior din lume. După ce s-a îngrăşat 30 de kg, a suferit trei intervenţii chirurgicale (lifting fesier brazilian). Şi tot nu este satisfăcută de rezultat!

Pentru a ajunge la dimensiunile visate, Natasha vrea să se mai îngraşe încă 20 de kg şi să-şi facă a patra intervenţie. După ce tânăra va ajunge la greutatea dorită, medicii vor folosi grăsimea de pe abdomen şi picioare pentru a-i modela fesele. În prezent, Natasha are o circumferinţă de 170 cm şi intenţionează să ajungă la 250.



Recent, Natasha a apărut la o emisiune TV unde a vorbit despre visul său. "În fiecare zi înfulec pizza, paste, dar şi 6 kilograme de ciocolată pe lună", a mărturisit aceasta.



"Să ştiţi că fac şi mişcare. Nu stau toată ziua pe canapea şi mănânc", mai spune aceasta.



Natasha a devenit vedetă pe reţelele de socializare, unde are zeci de mii de fani. Şi, deşi recunoaşte că primeşte de multe ori critici, susţine că nu este afectată de acestea. "Nu trebuie să mă iubească toată lumea", spune tânăra.



În ciuda încăpăţânării de care dă dovadă, aceasta recunoaşte că familia sa este devastată. "Ai mei nu mă înţeleg, îşi fac tot felul de griji pentru mine. Când văd cât mănânc, îmi spun că asta o să-mi aducă sfârşitul", mai spune Natasha.



"Am şi uitat când am făcut prima operaţie. Mi-am pus silicoane, mi-am mărit buzele, apoi mi-am mărit fesele de trei ori. Pur şi simplu îmi plac posterioarele mari. Şi ador sunetul pe care-l scot când îmi frec fesele. Fundul meu mă face să mă simt sexy şi puternică", a mai spus Natasha, în apărarea sa.