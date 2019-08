Povestea românului rănit la protestele din 10 august care a părăsit definitiv România

foto: Octav Drăgan

Doru Oprea, în vârstă de 42 de ani, a fost rănit grav de capacul unei grenade la protestul Diasporei de anul trecut din Piața Victoriei. În urma celor întâmplate, acesta a ales să se stabilească în Franța. De ce a decis să plece, aflăm din următorul material.

Doru Oprea a avut o replică pentru cei care spun că oamenii au vrut să ia cu asalt Guvernul pe 10 august anul trecut.



„Ei au vrut să blocheze, de fapt, partea aceea dinspre Aviatorilor. Atunci jandarmii s-au regrupat, atunci am simțit pentru prima oară gazele, am început să plâng, ne dureau ochii pe toți, nu înțelegeam ce se întâmplă. Ulterior, am văzut că purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei spunea că s-a aruncat înspre ei cu tot felul de pungi cu fecale și borduri. Dar nu e adevărat, eu am fost atunci chiar acolo în față.”







Doru Oprea spunea că va ieși în stradă ori de câte ori va fi nevoie.

„O să mai ies în stradă. O să-mi iau costum de motociclist și o să mă duc să stau ca Batman în Piață. Că nu mi-am imaginat vreodată, la câte proteste am fost, nu mi-am imaginat că va trebui să-mi păzesc viața și pielea, că o să ajung de la un protest direct pe masa de operație. Așa ceva n-am crezut, eu n-am mai fost în viața mea în spital, a fost pentru prima oară în 42 de ani.”, povestește protestatarul.