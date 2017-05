Povestea omului puțin cunoscut, ce s-a îmbogăţit din nefericirea altora. Are 25,2 miliarde de dolari

Un american mai puțin cunoscut publicului larg este în prezent al 22-lea cel mai bogat om de pe planetă.

Sheldon Adelson este antreprenorul american care a dezvoltat Comdex, printre primele şi cele mai importante târguri de IT; a intrat apoi în afacerile cu cazinouri, iar averea sa a ajuns la 25,2 miliarde de dolari. Astfel, a devenit al 22-lea cel mai bogat om de pe planetă, scrie Businessmagazin.ro.

Acesta s-a născut în 1933 într-o familie modestă şi a crescut în apropierea Bostonului. Tatăl său, ucrainean de origine, a fost taximetrist, iar mama sa, de origine britanică, a condus un mic magazin de tricotaje.

Prima sa aventură în lumea afacerilor a avut loc la 12 ani, când a împrumutat 200 de dolari (echivelentul a 2.681 de dolari în prezent) de la unchiul său, pentru o obţine o licenţă ca să vândă ziare în Boston. Apoi, el a început o afacere cu automate de dulciuri.

După ce a făcut armata, s-a întors în Boston, angajându-se ca broker şi consultant financiar. Marea lui reuşită avea să vină în anii ’70, când a înfiinţat Interface Group, care se ocupa de organizarea de târguri şi expoziţii IT.

Pe când se întorcea de la un astfel de eveniment, în aprilie 1979, Adelson şi-a dat seama de potenţialul uriaş al pieţei târgurilor IT; era rampa de lansare pe care o aştepta şi, la mai puţin de şase luni, a profitat de ocazie pentru a deschide Computers Dealers Exposition (COMDEX), târg care aducea laolaltă producători şi dealeri din industria de IT. În 1994, Comdex a devenit cea mai mare expoziţie IT din America, desfăşurându-se pe o suprafaţă de circa 700.000 mp.

În 1991, lui Adelson i-a venit o altă idee de afaceri: construirea unui megacomplex care să schimbe Vegasul. Ideea s-a concretizat în The Venetian, resort-hotel-cazino, ridicat cu 1,5 miliarde de dolari. Proprietatea a revoluţionat industria hotelieră din Las Vegas, devenind unul dintre cele mai mari hoteluri din lume, celebru pentru tema arhitecturală, care imită laguna italiană, dar şi pentru canalul veneţian care-l străbate şi pentru luxul apartamentelor.

Au urmat multe alte cazinouri, care i-au adus profituri uriașe.

Sheldon Adelson este recunoscut drept un susţinător al partidului republican din SUA; din 2004 a susţinut financiar toţi candidaţii republicani pentru preşedinţia Statelor Unite.